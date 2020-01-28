Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da depremin ardından yapılacak konutların yıl sonuna kadar... - Son Dakika
Son Dakika Politika Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da depremin ardından yapılacak konutların yıl sonuna kadar... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da depremin ardından yapılacak konutların yıl sonuna kadar...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da depremin ardından yapılacak konutların yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edileceğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da depremin ardından yapılacak konutların yıl sonuna kadar..., System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da depremin ardından yapılacak konutların yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edileceğini bildirdi.

Murat Kurum, Elazığ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:34 Kaynak: AA
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