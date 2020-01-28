Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da depremin ardından yapılacak konutların yıl sonuna kadar... - Son Dakika

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da depremin ardından yapılacak konutların yıl sonuna kadar...
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da depremin ardından yapılacak konutların yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edileceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:34 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da depremin ardından yapılacak konutların yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edileceğini bildirdi.
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