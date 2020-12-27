Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Elazığ'da ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başladı" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Elazığ'da ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başladı"
27.12.2020 10:33
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremden sonra ekiplerin sahada hasar tespit çalışmalarına başladığını bildirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremden sonra ekiplerin sahada hasar tespit çalışmalarına başladığını bildirdi.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladılar. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi bütün afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
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