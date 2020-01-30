Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Elazığ'da yüzde 40 hasar tespitlerini tamamladık. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Elazığ'da yüzde 40 hasar tespitlerini tamamladık. - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Elazığ'da yüzde 40 hasar tespitlerini tamamladık.

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Elazığ'da yüzde 40 hasar tespitlerini tamamladık.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: " Elazığ'da yüzde 40 hasar tespitlerini tamamladık. Hasarlı konutları, deprem riski olan konutları dönüştüreceğiz."

Murat Kurum, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:24 Kaynak: AA
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