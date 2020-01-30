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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Elazığ'da yüzde 40 hasar tespitlerini tamamladık.
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Elazığ'da yüzde 40 hasar tespitlerini tamamladık.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:24 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: " Elazığ'da yüzde 40 hasar tespitlerini tamamladık. Hasarlı konutları, deprem riski olan konutları dönüştüreceğiz."
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