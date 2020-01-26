Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır hasarlı,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır hasarlı,... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır hasarlı,...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı 349 da az hasarlı bina tespit ettik"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı 349 da az hasarlı bina tespit ettik"

Murat Kurum, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:46 Kaynak: AA
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