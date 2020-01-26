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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır hasarlı,...
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı 349 da az hasarlı bina tespit ettik"
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:46 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı 349 da az hasarlı bina tespit ettik"
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