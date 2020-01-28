Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Elazığ Yemişlik'te toplam 10 bin konutluk yeni bir uydu kent... - Son Dakika
Son Dakika Politika Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Elazığ Yemişlik'te toplam 10 bin konutluk yeni bir uydu kent... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Elazığ Yemişlik'te toplam 10 bin konutluk yeni bir uydu kent...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Elazığ Yemişlik'te toplam 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Elazığ Yemişlik'te toplam 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz."

Murat Kurum, Elazığ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:06 Kaynak: AA
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