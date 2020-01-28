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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Elazığ Yemişlik'te toplam 10 bin konutluk yeni bir uydu kent...
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Elazığ Yemişlik'te toplam 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:06 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Elazığ Yemişlik'te toplam 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz."
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