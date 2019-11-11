Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Emlak Bankası) 2019 yılında, 7 coğrafi bölgemizde 15 şube açma...
Son Dakika Politika Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: '(Emlak Bankası) 2019 yılında, 7 coğrafi bölgemizde 15 şube açma...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Emlak Bankası) 2019 yılında, 7 coğrafi bölgemizde 15 şube açma...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Emlak Bankası) 2019 yılında, 7 coğrafi bölgemizde 15 şube açma hedefimiz vardı, 2 şubemizi açtık. 13 şubemizi de yıl sonuna kadar açacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Emlak Bankası) 2019 yılında, 7 coğrafi bölgemizde 15 şube açma hedefimiz vardı, 2 şubemizi açtık. 13 şubemizi de yıl sonuna kadar açacağız"

Murat Kurum, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alibaba, Bekarlar Günü'nde 12 saatte 24 milyar dolarlık satış yaptı
İngiliz internet sitesi, Trump'ın Erdoğan'a bir mektup daha gönderdiğini öne sürdü Kapalı kasa kamyondan 82 kaçak göçmen çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 18:12:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Emlak Bankası) 2019 yılında, 7 coğrafi bölgemizde 15 şube açma...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]