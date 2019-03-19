Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Emlak Katılım Bankası'nın 21 Mart İtibarıyla Bankacılık...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Emlak Katılım Bankası'nın 21 Mart İtibarıyla Bankacılık...

11 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Emlak Katılım Bankası'nın 21 Mart itibarıyla bankacılık faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Emlak Katılım Bankası'nın 21 Mart İtibarıyla Bankacılık..., System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Emlak Katılım Bankası'nın 21 Mart itibarıyla bankacılık faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:03 Kaynak: AA

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