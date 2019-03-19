Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Emlak Katılım Bankası'nın 21 Mart İtibarıyla Bankacılık...
11 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Emlak Katılım Bankası'nın 21 Mart itibarıyla bankacılık faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:03 Kaynak: AA
Bakan Kurum: LPG'li Araçların Kapalı Alanlara Girebilmesi İçin 3 Bakanlık Çalışıyoruz
Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Gün 25 Mart
Otomotiv Devi BMW'de Skandal Karar! Türkçe Konuşmayı Yasakladı
Son Dakika! HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkında Terör Soruşturması Başlatıldı