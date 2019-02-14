Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu
1 saat önce
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un esnaf ziyaretinde bulunması DİYARBAKIR - Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, esnaf ziyaretlerinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:59 Kaynak: AA
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