Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu
56 dakika önce
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Esnaf ziyaretlerinden detaylar SİVAS - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, il ziyaretleri kapsamında geldiği Sivas'ta esnaf ziyareti yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:55 Kaynak: AA
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