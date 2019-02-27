Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu

56 dakika önce

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Esnaf ziyaretlerinden detaylar SİVAS - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, il ziyaretleri kapsamında geldiği Sivas'ta esnaf ziyareti yaptı.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
Esnaf ziyaretlerinden detaylar SİVAS - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, il ziyaretleri kapsamında geldiği Sivas'ta esnaf ziyareti yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:55 Kaynak: AA

Sivas, Murat Kurum, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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