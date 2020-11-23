Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Fikirtepe'deki hak sahibi temsilcileriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Fikirtepe'deki hak sahibi temsilcileriyle buluştu Açıklaması

23.11.2020 17:13
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Fikirtepe'deki hak sahibi temsilcileriyle buluştu Açıklaması, System.String[]

??????? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Fikirtepe'nin terkedilmiş bir yer olarak değil örnek bir şehircilik başarısı olarak anılması için devletin elini taşın altına koyduğunu belirterek, "Yol haritamızı artık belirledik ve ete...

??????? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Fikirtepe'nin terkedilmiş bir yer olarak değil örnek bir şehircilik başarısı olarak anılması için devletin elini taşın altına koyduğunu belirterek, "Yol haritamızı artık belirledik ve ete kemiğe bürünecek şekliyle sürecimizi yürütüyoruz." dedi.

Kurum, Fikirtepe'deki hak sahipleri temsilcileriyle Kozyatağı'ndaki bir otelde bir araya geldiği toplantıda, Fikirtepe'nin İstanbul'un merkezinde bir yerleşim alanı haline geldiğini dile getirerek, bölgenin 2007'de "kentsel dönüşüm alanı" olarak belirlendiğini, ardından "Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı"nın onaylandığını, süreç içerisinde özel iştiraklerle malikler arasında sözleşmelerle projelerinin ilk adımlarının atıldığını anlattı.

Alanda bazı yapı adalarında temeller atıldığına ancak inşaatların devam etmediğine değinen Kurum, şunları kaydetti:

"Kimi yerlerde de bitmiş olan bölgelerin civarında yıkılmayan binalar sebebiyle gerekli altyapı hizmeti de verilemeyecek durumda. Yollar ve altyapı bu kapsamda yapılamıyor. İskan ruhsatı alan bazı proje adalarında hayat başladı ancak insanlarımız, vatandaşlarımız, komşularını göremiyor. Birçok yerde de sözleşmeler yapıldı ancak istenilen seviyede inşaatlar belli nedenlerden dolayı başlatılamadı veya başlatılsa bile istenilen seviyede ilerleme yaşanamadı.

Fikirtepe'nin bu duruma gelmesine, dönüşüm sürecinin zayıflamasına yol açan birçok neden vardı. Bölgenin, kentsel dönüşümün ilk örneklerinden biri olması nedeniyle yaşanan teknik, hukuki ve finansal sorunlar sebebiyle aksaklıklar yaşandı. Sayısı az da olsa bir grubun, hakkından fazla daire veya iş yeri istemesi, bazı yüklenicilerin aynı alan için birbirleriyle yarışa girmeleri nedeniyle fiyat artışlarının oluşması, vatandaşlarımızın birden fazla yükleniciyle aynı ada, parsel içerisinde sözleşme imzalaması gibi birçok problemle karşı karşıya kaldık."

Kurum, Fikirtepe'nin tüm geçmişini yakından bildiğini ifade ederek, "Sahadan aldığımız bilgilerle her türlü olumsuzluğu, haksızlığı, adaletsizliği engellemek adına bugüne kadar kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdik. Her şeyden önce yeşille yapıyı kaynaştıran, modern ve sağlam binaları, ulaşım olanakları ve sosyal imkanlarıyla yaşanılabilir bir Fikirtepe hedefini ortaya koyduk. Bu hedefi, çok boyutlu olarak düşündük, tasarladık. Önce mevzuatta devrim niteliğinde adımlar attık. Ülkemizde tıkanan tüm dönüşüm süreçlerini aşmak adına, Fikirtepe'deki problemleri aşmak adına vatandaşımıza, işini yapmayan müteahhitle arasındaki sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkı verdik. Bakanlığımızın aciliyet arz eden yerlere re'sen uygulama yapmasının önünü açtık." diye konuştu.

"3 yıl içerisinde yeni yuvalarınızı sizlere teslim edeceğiz"

Fikirtepe'de 7 proje adasındaki hak sahipleri tarafından Bakanlığa yüzlerce sözleşme feshi başvurusu yapıldığını belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe'nin artık terkedilmiş bir yer olarak değil örnek bir şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur. Yol haritamızı artık belirledik ve ete kemiğe bürünecek şekliyle sürecimizi yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın umutla beklediği inşaatla ilgili, yapımla ilgili, süreçle ilgili destek talepleri karşısında, bakanlık olarak, TOKİ Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle inşaatların yapım sürecine giriyoruz. Bu noktada Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz bünyesinde sürecin tamamını yürütecek, uygulamaları da yine Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz eliyle yapacağız. Bugün itibariyle 40 yapı adasında, ki bu adalardan bir kısmı işine başlamış, bir kısmı yarım kalmış, işlerine başlayan firmalardan teminat alacak, kendilerine 1 ay süre vereceğiz. 1 aylık süre içerisinde projelere başlamazlarsa, Bakanlık olarak bu fiilen başlamış, inşaatı devam eden projelere de biz başlayacağız ve inşallah aşamalı olarak 3 yıl içerisinde yeni yuvalarınızı, sağlam konutlarınızı sizlere teslim edeceğiz.

Hiç başlamamış, herhangi bir anlaşma yapmamış, sözleşme imzalamamış, yıkılmamış adaların da planlarını revize etmek suretiyle, aralık ayında yeni planları askıya çıkaracağız. Ocak ayında inşallah uygulamasıyla birlikte tamamlayıp ardından yıkım sürecine başlayacağız. İhale süreci de eşzamanlı olarak gidecek ve inşallah ocak ayı itibarıyla ihaleleri yapıp, şubat, en geç mart ayında inşaata fiilen sahada başlamış olacağız. Konutlarınızı, devlet güvencesiyle biz yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Fikirtepeli kardeşlerimiz, vatandaşlarımız mağdur olmasınlar ve biz devlet olarak yapılması gerekeni hızlı, süratli bir şekilde yapalım ve yeni Fikirtepe'yi altyapısıyla, sosyal donatısıyla, tüm ihtiyaçlarıyla birlikte inşa edip vatandaşlarımıza teslim edelim.' talimatı verdiler."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Terk edilmiş, inşaatı yapılmayan, temeli atılmış ama devam etmeyen projeleri biz başlatacağız. 60 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi'nin yatırım değeri yaklaşık 5 milyar lira olacak 1,5 milyon metrekare inşaat alanını kapsayan projeyi inşallah hızlı şekilde başlayıp etaplar halinde vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız." dedi.

Alanda 5 bin konutun yıkım sürecini beklediğini kaydeden Kurum, "İlk önce alanda 15 bin konutu tüm altyapılarıyla beraber - 15 bin konut içerisinde bir kısmı yapılaşmış - 10 bin yeni konutun inşasını başlatmış olacağız. Proje bilgilendirme ofisimiz 7 gün hizmet verecek. Yine bu süreçte kira yardımlarını, bizim başlattığımız, yürüttüğümüz projelerde Bakanlığımız Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz bünyesinde veriyor olacak." diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Murat Kurum, Fikirtepe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Fikirtepe'deki hak sahibi temsilcileriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika


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