Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Gebze Millet Bahçesi arazisinde incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Gebze Millet Bahçesi arazisinde incelemelerde bulundu Açıklaması

25.12.2020 13:03
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Gebze Millet Bahçesi arazisinde incelemelerde bulundu Açıklaması, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023'e giden yolda güçlü Türkiye anlayışıyla hem yeşil alanların sayısını artırdıklarını hem de şehirleri deprem riskine karşı koruyacak kentsel dönüşüm çalışmalarını kararlı şekilde yürüttüklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023'e giden yolda güçlü Türkiye anlayışıyla hem yeşil alanların sayısını artırdıklarını hem de şehirleri deprem riskine karşı koruyacak kentsel dönüşüm çalışmalarını kararlı şekilde yürüttüklerini söyledi.

Bakan Kurum, beraberinde Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve diğer ilgililerle Gebze Millet Bahçesi arazisinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı millet bahçeleri projelerine 81 ilde devam ettiklerini belirtti.

Kurum, şunları dile getirdi:

"Bu kapsamda şu an 278 millet bahçesi projelendirilmiş, 44'ü tamamlanmış, diğerleri de proje aşamasında, yapım aşamasında devam etmektedir. Toplam yatırım değeri 16 milyar lirayı buldu. Bu millet bahçeleri sadece bir yeşil alandan ibaret değil, bulunduğu konum itibarıyla şehirde her insanımızın buraya yürüme mesafesinde ulaşabileceği, her türlü ihtiyaçlarını giderebileceği alanlar. Bulunduğumuz alan, sadece Gebze'ye hizmet etmeyecek, Kocaeli'ye de hizmet edecek, İstanbul'umuza da hizmet edecek. İşlev olarak da baktığınızda depremde toplanma alanı vazifesi görecek."

Kurum, şehirlerde insanların millet bahçelerinde aileleri ve arkadaşlarıyla sohbet edebileceklerini ve spor yapabileceklerini dile getirerek, "Gençlerimiz buradaki millet kıraathanelerinde, kütüphanelerinde hem ders çalışacak hem de bu doğal güzellikten istifade edebilecek. Şu an bulunduğumuz Gebze Millet Bahçesi'nin ocak ayında ihalesini gerçekleştireceğiz. 400 dönüm alan üzerinde yapılacak millet bahçemizin yatırım değeri 100 milyon liranın üzerinde olacak. İçinde kıraathanemiz, yürüyüş yollarımız, spor alanlarımız, bisiklet yollarımız, hem mahallemize de hem de millet bahçesine hizmet edecek." şeklinde konuştu.

Gebze Millet Bahçesi'ni 7'den 70'e tüm vatandaşların nefes alacağı, hayat bulacağı bir alan haline getireceklerini söyleyen Kurum, "2021'de temellerini atıp, 2021 yılında da büyük bir oranda inşaatımızı tamamlamayı hedefliyoruz. 2023'e giden yolda güçlü Gebze, güçlü Kocaeli, güçlü Türkiye anlayışıyla hem yeşil alanlarımızı, doğal alanlarımızın sayısını, miktarını artırıyor hem şehirlerimizi deprem riskine karşı koruyacak kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm çalışmalarını kararlı bir şekilde yürütüyoruz." dedi.

Murat Kurum, Türkiye, Deprem, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Gebze Millet Bahçesi arazisinde incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika


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