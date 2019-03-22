Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Gençlerle Buluştu
25 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da gençlerle bir araya geldi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Konya
'da gençlerle bir araya geldi.
Kurum, Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Konya'da yapacağı miting için Kılıçarslan
Şehir Meydanı'nda incelemelerde bulundu.
İncelemelerin ardından gençlerle bir araya gelen Kurum, gençlere ve vatandaşlara baklava ikram etti.
Daha sonra Kurum, AK Parti Konya İl Gençlik Kolları'nca Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
'ın seçim çalışmalarında kullanılması için hazırlanan "Murat 124" marka otomobile bindi.
Gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Kurum'a Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:43 Kaynak: AA
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