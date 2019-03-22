Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Gençlerle Buluştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Gençlerle Buluştu

25 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da gençlerle bir araya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Gençlerle Buluştu, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da gençlerle bir araya geldi.

Kurum, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'da yapacağı miting için Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından gençlerle bir araya gelen Kurum, gençlere ve vatandaşlara baklava ikram etti.

Daha sonra Kurum, AK Parti Konya İl Gençlik Kolları'nca Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın seçim çalışmalarında kullanılması için hazırlanan "Murat 124" marka otomobile bindi.

Gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Kurum'a Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:43 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Konya, Murat Kurum, Politika
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