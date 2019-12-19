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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Geride bıraktığımız 3 gün içinde 100 bin sosyal konut için...
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Geride bıraktığımız 3 gün içinde 100 bin sosyal konut için başvuru sayısı 130 bine ulaşmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:35 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Geride bıraktığımız 3 gün içinde 100 bin sosyal konut için başvuru sayısı 130 bine ulaşmıştır."
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