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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'da yapımı süren konutlara ilişkin bilgi verdi Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'da yapımı süren konutlara ilişkin bilgi verdi Açıklaması

22.08.2021 15:00
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'da yapımı süren konutlara ilişkin bilgi verdi Açıklaması, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'un Dereli ve Doğankent ilçelerinde yaptıkları 227 konut ve 152 dükkanı bu yılın eylül ayında, kalan konutları ve köy evlerini de bu yılın sonuna kadar teslim edeceklerini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'un Dereli ve Doğankent ilçelerinde yaptıkları 227 konut ve 152 dükkanı bu yılın eylül ayında, kalan konutları ve köy evlerini de bu yılın sonuna kadar teslim edeceklerini bildirdi.

Bakan Kurum, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda Türkiye'de deprem, sel, heyelan gibi afetlerle daha sık karşı karşıya kalındığını, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde aşırı yağışlardan kaynaklanan sel ve heyelanın neden olduğu büyük afetler, büyük acılar yaşandığını belirterek, afetler nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Geçen yıl bugün Giresun'da büyük bir sel felaketi yaşandığını anımsatan Kurum, bu yıl da Rize, Artvin, Düzce, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketleriyle karşı karşıya kalındığını belirtti.

Bu afetlerde, can kayıpları yaşandığını, yaralıların olduğunu, vatandaşların evlerini, dükkanlarını kaybettiklerini ifade eden Kurum, "Devletimiz her zaman olduğu gibi o gün de Giresun'da tüm kurumlarıyla milletinin yanında oldu. Bakanlıklarımızla, AFAD'la, Kızılay'la, emniyet güçlerimiz, sağlık ekiplerimizle sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren Giresun'daydık. Vatandaşlarımızın acılarını paylaştık. Çok kısa bir süre içerisinde arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık." bilgisini verdi.

Geçen bir yılda vatandaşla el birliğiyle Giresun, Dereli, Doğankent ve Tirebolu'da selin izlerini sildiklerine işaret eden Kurum, altyapıdan üst yapıya kadar Giresun için acilen yapılması gereken her şeyi yaptıklarını, yapmaya da devam ettiklerini vurguladı.

"Yeni Dereli Projemizle ilçe merkezini baştan sona yeniliyoruz"

Kurum, şu an Dereli'de yeni bir ilçe merkezi kurulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Afet konutlarımızla, kentsel dönüşüm konutlarımızla vatandaşlarımıza daha güvenli yaşam alanları sunuyoruz. Yeni Dereli Projemizle konutlar, dükkanlar, kamu binaları ve yeşil alanlarımızla ilçe merkezini baştan sona yeniliyoruz. Giresun'da şehrin mimarisine uygun, yatay mimari esaslı, mahalle kültürünü, komşuluk hukukunu en güzel haliyle yaşatacak şekilde konutlarımızı yapıyoruz. Köy evlerimizi, alt katta ahırı, üst katta konut alanı olmak üzere iki katlı olacak şekilde inşa ediyoruz. Çalışmalarımıza tek bir gün bile ara vermedik. Giresun'da şehir merkezinde ve köylerinde yapacağımıza söz verdiğimiz 619 konutumuzun 142'sini teslim ettik. Dereli'de ve Doğankent'te yaptığımız 227 konut ve 152 dükkanı bu yılın eylül ayında, kalan konutlarımızı, köy evlerimizi de bu yılın sonuna kadar teslim edeceğiz. Dereli merkezde yaptığımız 71 konut ve 82 dükkan ile Doğankent'teki 156 konut ile 70 dükkanın inşaatları tamamlanmak üzere. Eylül ayında konutlarımızın teslimini yapacağız."

Giresun Merkez, Dereli, Doğankent ve Tirebolu'da yapılan 250 köy evini de bu yıl bitmeden vatandaşlara teslim edeceklerini bildiren Kurum, tüm konutları yeşil alanlarıyla, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, yeni kaymakamlık, emniyet, öğretmen evi, okul, meslek yüksekokulu gibi sosyal donatılarıyla etaplar halinde tamamlayacaklarını ifade etti.

Kurum, çalışmaların vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Giresun'u nasıl ayağa kaldırdıysak, vatandaşımız için daha güvenli ve sağlıklı konutlar, dükkanlar yaptıysak bugün Kastamonu'da, Sinop'ta, Bartın'da, Rize'de de aynı şekilde afetlere dayanıklı konutlarımızı ve dükkanlarımızı yapacağız. Bakanlık olarak hazırladığımız bölgesel ve yerel eylem planlarıyla, yaşadığımız tüm bu afetlere neden olan iklim değişikliğiyle mücadelemizi, şehirlerimizi iklim değişikliğine uyumlu hale getirecek çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için İller Bankamızla, TOKİ'mizle ve tüm birimlerimizle adeta bir seferberlik anlayışıyla hareket ediyoruz. Devletimiz, tüm kurumları ve imkanlarıyla milletinin yanındadır, yanında olmaya da devam edecektir."

Murat Kurum, Giresun, Dereli, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'da yapımı süren konutlara ilişkin bilgi verdi Açıklaması - Son Dakika


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