Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum hasar gören mahallelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum hasar gören mahallelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum hasar gören mahallelerde incelemelerde bulundu

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlarla sohbet etmesi Deprem çadırı önünde oynayan çocuklar Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un bilgisayar üzerinde incelemeler yapması Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un çay ocağında çay içmesiELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum,...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlarla sohbet etmesi

Deprem çadırı önünde oynayan çocuklar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un bilgisayar üzerinde incelemeler yapması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un çay ocağında çay içmesi

ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da depremde hasar gören mahallerde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum hasar gören mahallelerde incelemelerde bulundu

Murat Kurum, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:15 Kaynak: AA
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