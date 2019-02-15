Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Hedef, 2023'e Kadar Tüm Atık Suları Arıtmak

VAN'ın Erciş ilçesinde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hedeflerinin Türkiye genelinde 2023'e gelene kadar tüm atık suları arıtmak olduğunu belirterek, "Tüm kentlerimizin atık su arıtma problemini çözmek için hedef koyduk. Bunlardan biri de Van, Erciş'tir.

VAN'ın Erciş ilçesinde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hedeflerinin Türkiye genelinde 2023'e gelene kadar tüm atık suları arıtmak olduğunu belirterek, "Tüm kentlerimizin atık su arıtma problemini çözmek için hedef koyduk. Bunlardan biri de Van, Erciş'tir. Kentlerin alt ve üst yapısı, kanalizasyon, arıtma su tesisleri ile ilgili ne eksik, ne ihtiyaç varsa gidermek için Bakanlık olarak var gücümüzle çalışacağız" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli açılışlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere öğlen saatlerinde Van'a geldi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Bakan Kurum, daha sonra helikopterle Erciş ilçesine geçti. İlçenin Salihiye Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresince (TOKİ) kentsel dönüşüm kapsamında yaptırılan iş yeri ve ofisleri inceleyen Bakan Kurum, daha sonra esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Kurum ve beraberindeki Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva ile birlikte, AK Parti Erciş Belediye Başkan adayı Abdulmenaf Turan'ın seçim ofisi açılışını yaptı.



'ARTIK HAKKANİYET ÇERÇEVESİNDE İMAR PLANLARI YAPILACAK VE BUNLAR İLLERİN 50-100 YILINI PLANLAYACAK'



Açılışta konuşan Bakan Kurum, şehir merkezinde yapımı tamamlanan ticaret merkezleri ve ofisleri gezdiğini belirterek şöyle dedi: "Çok yakında hak sahiplerimize bu ticaret merkezlerimizin teslimini gerçekleştireceğiz. Tabi gördük ki şehir merkezinde daha problemler var. Daha, barakalarda esnaflarımız çalışıyor ve ticaretlerini yapıyor. Cumhurbaşkanımız bir manifesto açıkladı. Bu manifesto da 11 tane madde vardı. Bunların 8 tanesi çevre ve şehircilik ile alakalıydı. Birincisi artık hakkaniyet çerçevesinde imar planları yapılacak ve bunlar illerin 50-100 yılını planlayacak. Bu plan çerçevesinde vatandaşların rıza gösterdiği işler yapılacak. Gönül belediyeciliği anlayışıyla vatandaşların gönlünün olmadığı işleri yapmayacağız. Kentin geleceğini planlamak amacıyla mekansal planlama yapıyoruz. Erciş'in buna ihtiyacı var. Başkanımız bize sorunları iletti. Bakanlık olarak yeni imar planlarını hazırlıyoruz. Biz imar planlarında artık yatay mimariye önem vereceğiz. Ecdadın bize bıraktığı değerleri yansıtacak, kentle, yeşille bütünleşmiş projeler geliştireceğiz."



'HEDEF, 2023'E KADAR TÜM ATIK SULARI ARITMAK'



Van'ın atık suyunun yüzde 75'inin arıtılmadan göle akıtıldığını da belirten Bakan Kurum, "Bizim hedefimiz Türkiye genelinde 2023'e gelene kadar tüm atık suları arıtmak. Tüm kentlerimizin atık su arıtma problemini çözmek için hedef koyduk. Bunlardan biri de Van ve Erciş'tir. Kentlerin alt ve üst yapısı, kanalizasyon, arıtma su tesisleri ile ilgili ne eksik, ne ihtiyaç varsa gidermek için Bakanlık olarak var gücümüzle çalışacağız. 24 Haziran seçimlerinden sonra TOKİ'den konut alan vatandaşların ödemelerini kolay yapmalarını sağlamak amacıyla artışları yüzde 8,10,12'yi geçmeyecek düzenleme gerçekleştirdik. Enflasyon, faiz ne olursa olsun vatandaşları mağdur etmemek için Cumhurbaşkanımızın talimatıyla artışları kısıtlı hale getirdik" dedi.



Açılışın ardından Bakan Kurum ve beraberindekiler cuma namazını kılıp, Van'a döndü.



- Van

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