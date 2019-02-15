Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Hedef, 2023'e Kadar Tüm Atık Suları Arıtmak (3)

'İSTANBUL KARTAL'DA 8 BİNANIN BOŞALTMA SÜRECİNİ BAŞLATTIK'Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen 'Yeni Edremit Fuarı'nın açılışının ardından İstanbul Kartal'da yıkılan ve etrafında boşaltılan binalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

'İSTANBUL KARTAL'DA 8 BİNANIN BOŞALTMA SÜRECİNİ BAŞLATTIK'



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen 'Yeni Edremit Fuarı'nın açılışının ardından İstanbul Kartal'da yıkılan ve etrafında boşaltılan binalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Biliyorsunuz Kartal'da yıkılan binanın yanındaki Yunus Apartmanı, tehlike arz ettiği için boşaltmıştık ve yıkımını da dün itibarıyla tamamen bitirdik. Dolayısıyla 2 binamızı artık boşaltmış olduk. Etrafındaki 8 bina ile ilgili de tespit yaptık ve 8 binanın da boşaltma sürecini başlattık. Bu binalardaki yaklaşık 9 hak sahibimiz binayı boşalttı. 1 hafta içinde buradaki boşaltma sürecinin de tamamlanacağını öngörüyoruz. Tabi vatandaşlarımıza bu süreçte kiralık ev tutabilmeleri için bin 500 TL'ye kadar kira desteği veriyoruz. Bunun dışında da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'mız ve valiliğimiz, vatandaşlarımızın mağdur olmaması açısından aile başına 5 bin lira taşınma yardımı veriyor. Bunun dışında yıkılan binada içeri giremeyen vatandaşlarımız var. Yıkımı gerçekleşen binadaki vatandaşlarımıza 35'er bin TL eşya yardımı yapıyoruz" diye konuştu.



Kartal'daki Orhan Tepe bölgesinde riskli bina tespiti yapacaklarını duyurduklarını ve bu işle ilgili büro kurduklarını kaydeden Bakan Kurum, "Hem İçişleri hem Çevre ve Şehircilik bakanlıklarımız hem de valiliğimiz yetkililerinin bulunduğu bu büroda, şu ana kadar 400 binanın tespiti için başvuruda bulundular. Bu başvuru sürecinde de bakanlığımız ücretsiz bir şekilde riskli olup, olmadığını tespitini yapıyor" dedi.

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