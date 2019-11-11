Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Hedefimiz 2023 yılında, bugün yüzde 13 seviyesinde olan evsel...
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Hedefimiz 2023 yılında, bugün yüzde 13 seviyesinde olan evsel atık geri kazanım oranını en az yüzde 35 seviyesine çıkarmak"
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:46 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Hedefimiz 2023 yılında, bugün yüzde 13 seviyesinde olan evsel atık geri kazanım oranını en az yüzde 35 seviyesine çıkarmak"
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