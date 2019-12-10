Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İklim Değişikliği Taraflar Konferansında
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İklim Değişikliği Taraflar Konferansında - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İklim Değişikliği Taraflar Konferansında

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25. Taraflar Konferansı'na (COP25) katılarak bir konuşma yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25. Taraflar Konferansı'na (COP25) katılarak bir konuşma yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İklim Değişikliği Taraflar Konferansında

Birleşmiş Milletler, Murat Kurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:17 Kaynak: AA
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