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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İklim Değişikliği Taraflar Konferansında
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25. Taraflar Konferansı'na (COP25) katılarak bir konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:17 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25. Taraflar Konferansı'na (COP25) katılarak bir konuşma yaptı.
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