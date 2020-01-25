Son Dakika › Güncel › Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'İlk çalışmalarda Elazığ Sivrice'de 5 binamızın, Malatya... - Son Dakika
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "İlk çalışmalarda Elazığ Sivrice'de 5 binamızın, Malatya...
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "İlk çalışmalarda Elazığ Sivrice'de 5 binamızın, Malatya Doğanyol'da 25 binamızın yıkık olduğu tespitini yaptık."
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:54 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "İlk çalışmalarda Elazığ Sivrice'de 5 binamızın, Malatya Doğanyol'da 25 binamızın yıkık olduğu tespitini yaptık."
Son Dakika Tayvanlı deprem kâhini, Türkiye'nin doğusu için üç gün önce uyarmış Ünlü isimler Elazığ depremi sonrası tek yürek oldu! Üst üste paylaşım yaptılar Elazığ'da bir vatandaş daha enkaz altından kurtarıldı! O anlar anbean görüntülendi Elazığ'da bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi