Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "İlk çalışmalarda Elazığ Sivrice'de 5 binamızın, Malatya... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'İlk çalışmalarda Elazığ Sivrice'de 5 binamızın, Malatya... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "İlk çalışmalarda Elazığ Sivrice'de 5 binamızın, Malatya...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "İlk çalışmalarda Elazığ Sivrice'de 5 binamızın, Malatya Doğanyol'da 25 binamızın yıkık olduğu tespitini yaptık."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "İlk çalışmalarda Elazığ Sivrice'de 5 binamızın, Malatya Doğanyol'da 25 binamızın yıkık olduğu tespitini yaptık."

Murat Kurum, Sivrice, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:54 Kaynak: AA
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