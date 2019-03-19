Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İlk Etapta Yapılacak 50 Bin Sosyal Konuta Şu Ana Kadar 250 Bin...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İlk Etapta Yapılacak 50 Bin Sosyal Konuta Şu Ana Kadar 250 Bin...

38 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, ilk etapta yapılacak 50 bin sosyal konuta şu ana kadar 250 bin başvuru geldiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İlk Etapta Yapılacak 50 Bin Sosyal Konuta Şu Ana Kadar 250 Bin..., System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, ilk etapta yapılacak 50 bin sosyal konuta şu ana kadar 250 bin başvuru geldiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:43 Kaynak: AA

Murat Kurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum: LPG'li Araçların Kapalı Alanlara Girebilmesi İçin 3 Bakanlık Çalışıyoruz Sesli Dua Okuyan Mezar Taşını Gören Cep Telefonuna Sarılıyor Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Gün 25 Mart Otomotiv Devi BMW'de Skandal Karar! Türkçe Konuşmayı Yasakladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 11:21:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İlk Etapta Yapılacak 50 Bin Sosyal Konuta Şu Ana Kadar 250 Bin...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]