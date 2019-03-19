Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İlk Etapta Yapılacak 50 Bin Sosyal Konuta Şu Ana Kadar 250 Bin...
38 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, ilk etapta yapılacak 50 bin sosyal konuta şu ana kadar 250 bin başvuru geldiğini bildirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:43 Kaynak: AA
Bakan Kurum: LPG'li Araçların Kapalı Alanlara Girebilmesi İçin 3 Bakanlık Çalışıyoruz
Sesli Dua Okuyan Mezar Taşını Gören Cep Telefonuna Sarılıyor
Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Gün 25 Mart
Otomotiv Devi BMW'de Skandal Karar! Türkçe Konuşmayı Yasakladı