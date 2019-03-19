Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İmar Barışı) Buradan Çok Önemli Bir Veri Elde Edeceğiz, Yapı...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İmar Barışı) Buradan Çok Önemli Bir Veri Elde Edeceğiz, Yapı...

53 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İmar barışı) Buradan çok önemli bir veri elde edeceğiz, yapı stoğuna ilişkin tespitleri yapacağız."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İmar barışı) Buradan çok önemli bir veri elde edeceğiz, yapı stoğuna ilişkin tespitleri yapacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:31 Kaynak: AA

Murat Kurum, Politika
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