Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İmar Barışı) Buradan Çok Önemli Bir Veri Elde Edeceğiz, Yapı...
53 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İmar barışı) Buradan çok önemli bir veri elde edeceğiz, yapı stoğuna ilişkin tespitleri yapacağız."
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Kurum: "(İmar barışı) Buradan çok önemli bir veri elde edeceğiz, yapı stoğuna ilişkin tespitleri yapacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:31 Kaynak: AA
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