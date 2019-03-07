Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum İmzasıyla Yayımlanan, Belediyelerin 7 Gün 24 Saat Esasına Göre...
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum imzasıyla yayımlanan, belediyelerin 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermesine ilişkin genelge 81 ile gönderildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Kurum imzasıyla yayımlanan, belediyelerin 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermesine ilişkin genelge 81 ile gönderildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:37 Kaynak: AA
81 İle Genelge Gönderildi! Belediyeler 7 Gün 24 Saat Hizmet Verecek
Gelin, En Mutlu Gününde Damadın Şiddetine Maruz Kaldı
Erdoğan'dan Meral Akşener'e Sert Sözler: Utan Utan!
Bakan Kurum: TOKİ'nin 50 Bin Konut Projesine Başvurular Şu Ana Kadar 5 Bini Geçti