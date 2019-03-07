Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum İmzasıyla Yayımlanan, Belediyelerin 7 Gün 24 Saat Esasına Göre...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum İmzasıyla Yayımlanan, Belediyelerin 7 Gün 24 Saat Esasına Göre...

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum imzasıyla yayımlanan, belediyelerin 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermesine ilişkin genelge 81 ile gönderildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum İmzasıyla Yayımlanan, Belediyelerin 7 Gün 24 Saat Esasına Göre..., System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum imzasıyla yayımlanan, belediyelerin 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermesine ilişkin genelge 81 ile gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:37 Kaynak: AA

Murat Kurum, Güncel
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