Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İstanbul) Boğazımızı imara açma veya İBB'nin olmayan...
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: '(İstanbul) Boğazımızı imara açma veya İBB'nin olmayan...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İstanbul) Boğazımızı imara açma veya İBB'nin olmayan...

7 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İstanbul) Boğazımızı imara açma veya İBB'nin olmayan yetkilerini alma durumu söz konusu değildir.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İstanbul) Boğazımızı imara açma veya İBB'nin olmayan yetkilerini alma durumu söz konusu değildir."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:46 Kaynak: AA
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