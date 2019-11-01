Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İstanbul) Boğazımızı imara açma veya İBB'nin olmayan...
7 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İstanbul) Boğazımızı imara açma veya İBB'nin olmayan yetkilerini alma durumu söz konusu değildir.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:46 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İstanbul) Boğazımızı imara açma veya İBB'nin olmayan yetkilerini alma durumu söz konusu değildir."
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