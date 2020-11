Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezinde açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminde enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin'in sağlık durumuna ilişkin, "Damar yolu açılmış ve sağlık durumu şu an için çok iyi durumda, hastaneye sevki gerçekleştirildi." dedi.

Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezinde yaptığı açıklamada, depremden 4 gün sonra kurtarma ekiplerininin Rıza Bey apartmanı enkazından Ayda Gezgin'i sağ kurtarmalarının tüm Türkiye'yi sevince boğduğunu belirtti.

Ayda'ya doktorların enkaz alanında hemen müdahalede bulunduklarını anlatan Kurum, "Damar yolu açılmış ve sağlık durumu şu an için çok iyi durumda, hastaneye sevki gerçekleştirildi. İnşallah, kızımız bundan sonraki süreçte daha sağlıklı, sıhhatli, 83 milyon ailenin kızı, yavrusu olarak hayatına devam edecek. Allah hiçbir yavrumuza, hiçbir ailemize acı ve sıkıntı yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, enkaz altındakilere dair müjdeli haberler alma umuduyla ekiplerin canla başla çalışmaya devam ettiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ümit ediyorum ki önümüzdeki saatlerde de arama kurtarma faaliyeti yaptığımız enkazlardan müjdeli haberler gelecektir. Umudumuz da duamız da bu yöndedir. Tüm Türkiye'nin dualarıyla arama kurtarma faaliyetleri yapan arkadaşlarımız, canlı vatandaşlarımıza ulaşacaktır.

Depremin ilk saatinden itibaren İzmirli kardeşlerimizle beraberiz, enkaz alanlarındayız, çadırlardayız, sokaklardayız. Artık mahalle mahalle, sokak sokak geziyor ve tespitlerimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa hep birlikte kriz merkezimizi oluşturduğumuz koordinasyon çerçevesinde, ilgili tüm bakanlıklarımız, AFAD'ımız, Kızılay'ımız, sivil toplum kuruluşlarımız, İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve diğer gelen belediyelerimiz burada destek veriyor. Hep birlikte, tek elden bu süreci yönetmeye gayret gösteriyoruz."

Enkaz altındakilerden güzel haberler alabilme umuduyla çalışmaların sürdüğünü aktaran Kurum, gelecek günlerde de bu haberleri almayı temenni etti.

"Yaklaşık 8 bin personel, 25 arama kurtarma köpeği ve bin 73 araçla çalışmalar sürüyor"

Kurum, her mahallede, ilçede irtibat ofislerinin kurulduğunu belirterek, "Buraya dün 2 bin başvuru geldi ve başvuralar aynı gün içerisinde giderildi." dedi.

Muhtarlarla koordine halinde olduklarını ifade eden Kurum, sürecin şeffaf bir şekilde yönetildiğini bildirdi.

Bakan Kurum, dün İzmir odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek sanayinin, esnafın ihtiyaçlarının, hasar durumlarının istişare edilmesi için toplantı yaptıklarını anlattı.

İzmir'in geleceği için yapılacak çalışmalara herkesin muhakkak katkı vereceğini belirten Kurum, bu süreçte katkı veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti ve İzmir'in yarasının hızlı şeklide sarılması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Depremde vefat edenlerin sayısının 102'ye ulaştığını bildiren Kurum, "Yaralı vatandaşlarımızın 847'si taburcu oldu ve 147 vatandaşımızın tedavisi de devam ediyor. Tedavisi devam eden vatandaşlarımızdan 3'ü ağır, 10 vatandaşımız yoğun bakımda." bilgisini paylaştı.

Kurum, yaklaşık 8 bin personel, 25 arama kurtarma köpeği ve bin 73 araçla çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte yaşanan doğal afetlerin ardından olay yerine gittiklerini dile getiren Kurum, "Bugün de her an gönlü, kalbi İzmir'de atan Sayın Süleyman Soylu aramızda değiller, hastanede tedavi görüyorlar. Ben kendisine, kızına, eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah bir an önce iyileşip İzmir'e gelecektir." dedi.

"Rezerv alanımızı da Şehir Hastanemizin hemen yanında belirledik"

Enkaz altından kurtarılanların sayısının bugün kurtarılan Ayda Gezgin ile 107'ye ulaştığını açıklayan Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Arama kurtarma çalışmaları 17 binada başlatılmıştı. Şimdi 17 binanın 13'ünde çalışmalar fiilen tamamlandı, 4 binada çalışma yapıyoruz. Hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. Önceliğimiz Bayraklı ilçemizde yoğunlaşmak ama diğer alanlarda da çalışmalarımız yapılıyor. Hedefimiz, Bayraklı ilçesinde 2 gün içinde enkaz alanları ve etrafındaki alanlarda hasar tespit çalışmalarını tamamlamak. Önceliği buraya vermemizin sebebi, hasarın daha fazla hissedildiğini, binalarda daha fazla hasar oluştuğunu gördük ve buraya yoğunlaştık. İnşallah 2 gün içinde bu enkaz alanları ve etrafından hasar tespit çalışmalarını toparlayacağız."

Kurum, vatandaşların, hasar tespit çalışmalarını ve binaların hasar durumlarını "hasartespit.csb.gov.tr" adresinden öğrenebileceklerini söyledi.

İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birinin bu süreçte başlatılmış olduğunu vurgulayan Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha önce Elazığ'da, Van'da ne yaptıysak İzmir'imizle de aynı anlayışla çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bilhassa 17 binamızın yıkıldığı alan etrafında projelerimizi gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yerinde hızlı bir şekilde proje çalışmalarını başlattık. Yerinde gerçekleştiremediğimiz, imkan olmadığı yerlerde ise rezerv alanda yapacağız. Rezerv alanımızı da Şehir Hastanemizin hemen yanında belirledik, 1.5 milyon metrekarelik alanda, yaklaşık 3 bin konutluk rezerv alanında da çalışmalar başlatılmış durumdadır. İnşallah TOKİ'miz hem yerinde hem de rezerv alanında çalışmaları bir ay içinde sahada fiilen başlamak suretiyle, en geç de bir yıl içinde tamamlamak suretiyle ihale süreçlerini yürütmektedir, proje süreçleri devam etmektedir. Hasar tespit durumuna göre de sayıları ve rezerv alanlarını artıracağız."

Hasar tespit durumuna ilişkin de bilgi veren Kurum, "11 bin 97 binada, 81 bin 817 bağımsız bölümde hasar tespiti yaptık. Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık 124 bina, 2698 bağımsız bölüme ulaştık, 730 az hasarlı, 119 da orta hasarlı binamız var. Yıkım çalışmalarını başlattık. Bilhassa acil yıkılacak, ağır hasarlı binalarda yıkım sürecini hızlı bir şekilde yürüteceğiz. İki binada yıkım çalışması tamamlandı." dedi.

"Deprem bölgesine 3 bin 569 çadır sevk edildi"

Bakan Kurum, vatandaşlara, muhtarlar aracılığıyla hasar durumuna göre yapılması gerekenlerin bulunduğu bilgilendirme broşürleri dağıttıklarını, valilik, bakanlığın internet sitesinde de hasar durumunda yapılacaklara ilişkin bilgilendirmelerin yer aldığını söyledi.

Yardımlar hakkında bilgi veren Kurum, "Vatandaşlarımıza, taşınma ve kira yardımı olarak 30 bin lira eşya ödemesi, ağır hasarlı binalara 13 bin lira, kiracılarımıza da 5 bin lira taşınma ve kira yardımı ödemeleri dün itibarıyla başlatıldı. Bu ödemeler, esnafımızın, vatandaşımızın hesaplarına yapılmaya başlandı." diye konuştu.

Kurum, Seferihisar'daki hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, tsunamiden zarar gören 122 esnafa dün kısmi ödemelerin yapıldığını ve bunun tespitler doğrultusunda devam edeceğini bildirdi.

Misafirhanelerin kapasitesinin 7 bin 600 olduğunu bildiren Kurum, "Şu an sadece 139 vatandaşımız var. Tekrar yenilemek istiyorum, çadır kentlerde değil, misafirhanelerde, kamu misafirhanelerimizde, yurtlarımızda yeterli kapasitede yer var. Daha sıcak, daha steril, her türlü ihtiyacımızı orada giderebiliyoruz. Dileyen vatandaşlarımız misafirhanelerimizde kalabilirler." ifadelerini kullandı.

Kurum, deprem bölgesine 3 bin 569 çadır sevk edildiğini, bunlardan 2 bin 622'sinin kurulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kurulu boş çadır sayımız 943. Yani çadır ihtiyacı, barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımız çadırlar için muhtarlarımıza başvurabilirler. Yine geçici barınma ihtiyacını gidermek amacıyla Bayraklı'da Ziraat Bankamıza ait 46 bin metrekarelik alana bin konteyner kuracağız. Bayraklı enkaz alanlarına çok yakın alan. Bu alanda bin konteyner için bugün çalışmalar başlatıldı, 20 gün içinde tamamlayıp İzmirli kardeşlerimize, barınma ihtiyacı olan kardeşlerimize sunacağız.

Birliği, beraberliği, tüm dualarımızı, çalışmalarımızı İzmir'imiz için, kardeşlerimiz için yapmaya devam edeceğiz. Umutlarımız hiçbir zaman tükenmedi. 91 saat sonra Ayda yavrumuzu enkaz altından çıkardık. Yeni Aydalarımızı, yeni Ayşelerimizi, yeni İdillerimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Bu birlik ve beraberliği dün Elazığ'da, Malatya'da, Van'da nasıl gerçekleştirdiysek burada da İzmir'imizde de aynı şekilde, aynı anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Bakan Kurum, ayrıca depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.