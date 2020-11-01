Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir'de enkazlarda yürütülen çalışmaları inceledi - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yıkılan binaların enkazlarında yürütülen çalışmaları inceledi.

Depremde ağır hasar alan ya da yıkılan Yağcıoğlu ve Yılmaz Erbek apartmanları ile Barış Sitesi'ne gelen Bakan Kurum, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Arama kurtarma çalışmalarını takip eden depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunan Kurum, vatandaşların taleplerini dinledi.

Kurum, daha sonra ildeki diğer bakanlarla 112 Acil Çağrı Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına katıldı.