Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Kadınlar Pazarı'na Gitti, Bez Torba Dağıttı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Kadınlar Pazarı'na Gitti, Bez Torba Dağıttı

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Kadınlar Pazarı'na gitti, bez torba dağıttıTRABZON - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2019 yılı itibariyle pazar ve market poşetlerinin ücretli olacak olmasından dolayı pazara giderek bez torbalardan dağıttı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Kadınlar Pazarı'na gitti, bez torba dağıttı

TRABZON - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2019 yılı itibariyle pazar ve market poşetlerinin ücretli olacak olmasından dolayı pazara giderek bez torbalardan dağıttı. Vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum, sorunlarını dinledi.
Biri dizi incelemelerde bulunmak üzere Trabzon'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığı ile ilgili Trabzon'da devam eden projeleri yakından inceledi. Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi, Zağnos Vadisi, yeni balıkhane ve kadınlar pazarı projelerini yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, daha sonra Kadınlar Pazarı'na giderek bez pazar torbalarından dağıttı. "Denizleri mavi, doğayı yeşil, canlıları güvende tutun" yazısının yer aldığı bez torbalardan dağıtan Bakan Kurum, "1 Ocak'tan itibaren poşet ürünlerimiz artık ücretli, artık bundan böyle tekstil ürünlerinden kullanacağız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:47 Kaynak: İHA

Murat Kurum, Güncel
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