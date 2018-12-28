Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Kadınlar Pazarı'na Gitti, Bez Torba Dağıttı
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Kadınlar Pazarı'na gitti, bez torba dağıttıTRABZON - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2019 yılı itibariyle pazar ve market poşetlerinin ücretli olacak olmasından dolayı pazara giderek bez torbalardan dağıttı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Kurum Kadınlar Pazarı'na gitti, bez torba dağıttı
TRABZON - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, 2019 yılı itibariyle pazar ve market poşetlerinin ücretli olacak olmasından dolayı pazara giderek bez torbalardan dağıttı. Vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum, sorunlarını dinledi.
Biri dizi incelemelerde bulunmak üzere Trabzon
'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığı ile ilgili Trabzon'da devam eden projeleri yakından inceledi. Çömlekçi
Kentsel Dönüşüm
Projesi, Zağnos Vadisi, yeni balıkhane ve kadınlar pazarı projelerini yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, daha sonra Kadınlar Pazarı'na giderek bez pazar torbalarından dağıttı. "Denizleri mavi, doğayı yeşil, canlıları güvende tutun" yazısının yer aldığı bez torbalardan dağıtan Bakan Kurum, "1 Ocak'tan itibaren poşet ürünlerimiz artık ücretli, artık bundan böyle tekstil ürünlerinden kullanacağız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:47 Kaynak: İHA
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