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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kanal İstanbul) ÇED sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta...
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kanal İstanbul) ÇED sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta itibarıyla ÇED raporumuz çıkacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:33 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kanal İstanbul) ÇED sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta itibarıyla ÇED raporumuz çıkacak."
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