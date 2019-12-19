Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kanal İstanbul) ÇED sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: '(Kanal İstanbul) ÇED sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kanal İstanbul) ÇED sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kanal İstanbul) ÇED sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta itibarıyla ÇED raporumuz çıkacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kanal İstanbul) ÇED sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta itibarıyla ÇED raporumuz çıkacak."

Çevresel Etki Değerlendirme, Murat Kurum, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:33 Kaynak: AA
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