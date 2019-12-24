Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kanal İstanbul Projesi) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tek... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: '(Kanal İstanbul Projesi) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tek... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kanal İstanbul Projesi) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tek...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kanal İstanbul Projesi) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tek taraflı olarak protokolden çekilme hakkı yok."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kanal İstanbul Projesi) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tek taraflı olarak protokolden çekilme hakkı yok."

Murat Kurum, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:42 Kaynak: AA
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