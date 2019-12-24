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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kanal İstanbul) Arsa sahipleri plan çerçevesinde haklarını...
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kanal İstanbul) Arsa sahipleri plan çerçevesinde haklarını alacaktır, plan Belediye Meclisinden geçecektir ve o plan çerçevesinde yürütülecektir"
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:10 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kanal İstanbul) Arsa sahipleri plan çerçevesinde haklarını alacaktır, plan Belediye Meclisinden geçecektir ve o plan çerçevesinde yürütülecektir"
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