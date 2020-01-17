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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Kanal İstanbul ÇED Raporu'nu onayladık
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul ÇED Raporu'nu bugün itibarıyla onayladıklarını bildirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul ÇED Raporu'nu bugün itibarıyla onayladıklarını bildirdi.
Ayrıntılar geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:58
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