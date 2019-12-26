Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kanalla yapılması gereken İBB'ye ait altyapı tesislerinin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Kanalla yapılması gereken İBB'ye ait altyapı tesislerinin... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kanalla yapılması gereken İBB'ye ait altyapı tesislerinin...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kanalla yapılması gereken İBB'ye ait altyapı tesislerinin yeniden yapım maliyetleri 10 milyar lirayı bulmamaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kanalla yapılması gereken İBB'ye ait altyapı tesislerinin yeniden yapım maliyetleri 10 milyar lirayı bulmamaktadır. Bu konudaki maliyet çalışmaları İBB'nin ilgili kuruluşlarıyla yapılmıştır."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul barajlarına su kuyusu basılması hastalığa davetiye çıkartıyor
İBB'den yılbaşı gecesi tedbirleri! Metro sabaha kadar hizmet verecek İBB'den Bakan Kurum'a Kanal İstanbul yanıtı: Sadece katılım sağlanmıştır AVM'nin kadınlar tuvaletindeki taciz olayı sonrası çığlık sesleri!

Son Dakika Haberleri
22:51 Karadağ'daki Ortodoks Sırplardan ayinli protesto - Son Dakika
22:50 Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydının izinsiz yayınlanması davası - Son Dakika
22:50 Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 32 yaralı - Son Dakika
22:49 Fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
22:48 Ukrayna, Javelin antitank füzesi alımı konusunda ABD ile anlaştı - Son Dakika
22:23 AVM'nin kadınlar tuvaletindeki taciz olayı sonrası çığlık sesleri! - Son Dakika
22:01 Kanal İstanbul'un 'olası İstanbul depremini' tetikleyeceği iddialarına en yetkili kurumdan açıklama geldi: Risk iddiaları doğru değil - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 22:53:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kanalla yapılması gereken İBB'ye ait altyapı tesislerinin... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]