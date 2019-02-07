Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kartal'da Çöken Bina) Alanın Geneline Baktığınızda Maalesef...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kartal'da çöken bina) Alanın geneline baktığınızda maalesef ruhsat projelerinin dışında yapılmış yapılar var. Mevcutta zemin artı 5 olan ancak yerinde zemin artı 7, 9, 10 katlı binalar mevcut."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kartal'da çöken bina) Alanın geneline baktığınızda maalesef ruhsat projelerinin dışında yapılmış yapılar var. Mevcutta zemin artı 5 olan ancak yerinde zemin artı 7, 9, 10 katlı binalar mevcut."

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