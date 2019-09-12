Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kentsel dönüşüm) Bu çerçevede kira, taşınma yardımı,...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kentsel dönüşüm) Bu çerçevede kira, taşınma yardımı,...

55 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kentsel dönüşüm) Bu çerçevede kira, taşınma yardımı, kamulaştırma yardımları olmak üzere belediyelerimize ve vatandaşlarımıza 11 milyar lira kaynak sağlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kentsel dönüşüm) Bu çerçevede kira, taşınma yardımı, kamulaştırma yardımları olmak üzere belediyelerimize ve vatandaşlarımıza 11 milyar lira kaynak sağlandı."

Murat Kurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:26 Kaynak: AA
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