Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kentsel Dönüşüme Girecek Konutlar) Tespitlerimize Göre 2023'e...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kentsel Dönüşüme Girecek Konutlar) Tespitlerimize Göre 2023'e...

16 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kentsel dönüşüme girecek konutlar) Tespitlerimize göre 2023'e kadar dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon bağımsız bölüm var, riskli gördüğümüz. Bunların yaklaşık 1,5 milyonu da daha fazla riskli diyebiliriz."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kentsel dönüşüme girecek konutlar) Tespitlerimize göre 2023'e kadar dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon bağımsız bölüm var, riskli gördüğümüz. Bunların yaklaşık 1,5 milyonu da daha fazla riskli diyebiliriz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:00 Kaynak: AA

Murat Kurum, Güncel
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