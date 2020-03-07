Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Konya'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sınır ötesinde yürüttüğümüz amansız mücadele ile topraklarımızı ve özgürlüğümüzü koruyor, geleceğimize sahip çıkıyoruz. Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sahada da masada da çok önemli başarılara imza atıyoruz." dedi.

Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Medya Buluşması" programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Basının, milletin haklı davasının ortak sesi olduğunu belirten Kurum, Türkiye'nin ve tarihinin zor zamanlarından geçtiğini söyledi.

Şehit düşen Mehmetçiğe Allah'tan rahmet dileyen Kurum, "Sınır ötesinde Mehmetçiğimizin verdiği mücadele, hakikaten tarihimizin en büyük mücadelelerinden biri oldu. Tabii bu süreçte pek çok acıyı da yaşadık. Şehitlerimiz oldu. Şehit cenazelerimiz de gösterdi ki bu ülkenin her ferdi birlik, beraberlik içerisinde hareket ediyor. Bugün terörden ekonomiye, dış politikadan iç siyasete, savunmadan enerjiye kadar tarihimizin en kritik meseleleriyle karşı karşıyayız, büyük mücadeleler veriyoruz. Sınır ötesinde yürüttüğümüz amansız mücadele ile topraklarımızı ve özgürlüğümüzü koruyor, geleceğimize sahip çıkıyoruz. Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sahada da masada da çok önemli başarılara imza atıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin sınırlarını korumak için büyük mücadeleler verdiğini anlatan Kurum, "Şunu hepimiz çok iyi bilmeliyiz ki biz Suriye sınırımızı terör örgütlerinden arındırmazsak, Kamışlı'da, Tel Abyad'da, Münbiç'te, İdlib'de mücadele etmezsek bugün vermediğimiz savaşı, Allah göstermesin yarın Şırnak'ta, Mardin'de, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te ve Hatay'da vermek zorunda kalırız." ifadesini kullandı.

Yazılan ve oynanan bu kanlı senaryonun asıl hedefinin Suriye değil, Türkiye olduğunu vurgulayan Kurum, " Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, 15 Temmuz gecesinde, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Pençe ve Bahar Kalkanı harekatlarında verdiğimiz bu mübarek davanın mücadelesini hep beraber kararlılıkla sürdürmeliyiz. Bakın ne yazık ki bu ülkede şehitler tepesinin ne demek olduğunu bilmeyen en hafif tabirle, gafiller var. İşte bu gafillere şehitler tepesini, verdiğimiz mücadeleleri tek tek anlatmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- " Konya'yı yol gösteren bir şehir haline getireceğiz"

Konya'ya ilişkin görüşlerini de paylaşan Kurum, şehrin tarihiyle, kültürüyle, sosyo-ekonomik hayatıyla, şehirciliğiyle ve medeniyet geçmişiyle kadim bir kent olduğunu belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konya'da millet bahçesinden sosyal konutlara, tarihi kent meydanlarının ve sanayi alanlarının dönüşümünden çevre çalışmalarımıza kadar pek çok projeyi gerçekleştiriyoruz. Konya'mızı marka şehir yapacak tüm projelerimizi başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere 31 ilçe belediyemizle, valimizle, milletvekillerimizle istişare ederek birlikte yürütüyoruz. İnşallah hep birlikte el ele gönül gönüle vererek Konya'mızı mimarisi ve şehirleşmesiyle dünya şehirlerine örnek bir şehir, yol gösteren bir şehir haline getireceğiz."

Bakanlık olarak 22 ilde ekolojik koridor çalışmalarına devam ettiklerini anımsatan Kurum, şunları söyledi:

"Ekolojik koridorların ilk örneğini tepelerden gelen suyu bahçelerden geçirerek meyve bahçelerinin oluşmasını sağlayan Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat döneminde görüyoruz. Konya'daki Tuz Gölü, Beyşehir Gölü, Meke Gölü, Acı Göl, Karapınar Potansiyel Jeopark Alanı ile Ihlara Vadisi, Kapadokya Bölgesi ve buna benzer birçok koruma alanını birbirine bağlayacağız."

"Konya AK Parti'dir, AK Parti de Konya'dır"

Konya'nın, 18 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğine işaret eden Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Konya AK Parti'dir, AK Parti de Konya'dır. Konya ile liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arasına kimse girememiştir, giremeyecektir. Çünkü bizim anlayışımızda esas olan dosta vefa göstermektir. Son olarak ismini bile anmaktan hicap duyduğum bir şahsın gazi Meclisimiz çatısı altında Cumhurbaşkanımıza ve milletimize ettiği hakareti milletimiz unutmayacak. Bu kişi ve zihniyeti, maşeri vicdanda sorgulanacak. Hukuk önünde de hesap verecek ve yargılanacaktır."

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye başkanları, milletvekilleri, rektörler ile çok sayıda basın mensubu katıldı.