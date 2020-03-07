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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Konyamız en fazla yurt kapasitesine sahip ilimizdir
7 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi, selamlaşması Kur'an-ı Kerim okunması Kurum'un kürsüye çıkışı Kurum'un konuşması KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yurt açılışında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:16 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi, selamlaşması
Kur'an-ı Kerim okunması
Kurum'un kürsüye çıkışı
Kurum'un konuşması
KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yurt açılışında konuştu. (1)
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