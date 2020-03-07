Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Konyamız en fazla yurt kapasitesine sahip ilimizdir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Konyamız en fazla yurt kapasitesine sahip ilimizdir - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Konyamız en fazla yurt kapasitesine sahip ilimizdir

7 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi, selamlaşması Kur'an-ı Kerim okunması Kurum'un kürsüye çıkışı Kurum'un konuşması KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yurt açılışında konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi, selamlaşması

Kur'an-ı Kerim okunması

Kurum'un kürsüye çıkışı

Kurum'un konuşması

KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yurt açılışında konuştu. (1)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Konyamız en fazla yurt kapasitesine sahip ilimizdir

Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:16 Kaynak: AA
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