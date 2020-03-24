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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Korona virüs tedbirleri kapsamında; yapı ruhsatı işlemlerinin...
7 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Korona virüs tedbirleri kapsamında; yapı ruhsatı işlemlerinin yürütülmesi esnasında ilgili idarelerde yoğunluk oluşmaması ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Otopark Yönetmeliğinin yürürlük tarihini 30 Haziran 2020'ye erteledik.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Korona virüs tedbirleri kapsamında; yapı ruhsatı işlemlerinin yürütülmesi esnasında ilgili idarelerde yoğunluk oluşmaması ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Otopark Yönetmeliğinin yürürlük tarihini 30 Haziran 2020'ye erteledik." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:14 Kaynak: İHA
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