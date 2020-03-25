Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Bu süreçte Nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacaktır." - ANKARA