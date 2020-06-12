Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, koruma altına alınan Barma Yaylası'nı ziyaret etti - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, koruma altına alınan Barma Yaylası'nı ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon'un Çaykara ve Köprübaşı ilçe sınırları içinde bulunan ve Kasım 2019'da koruma altına alınan Barma Yaylası'nda incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, koruma altına alınan Barma Yaylası'nı ziyaret etti, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon'un Çaykara ve Köprübaşı ilçe sınırları içinde bulunan ve Kasım 2019'da koruma altına alınan Barma Yaylası'nda incelemelerde bulundu.

Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Trabzon'da birçok etkinlikte bulunduklarını, çevreye ve doğaya ilişkin projeleri yerinde görüp ilerleme durumlarının tespitlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Barma Yaylası'nın eşsiz doğal güzellikleri içinde barındıran, binlerce yılda oluşmuş torfların bugüne aktarıldığı bölge olduğunu vurgulayan Kurum, birikimi dolayısıyla her türlü bilimsel bilginin alınabileceği çok önemli bir alan olduğuna dikkati çekti.

Kurum, yaylanın barındırdığı turbalık sebebiyle de eşsiz bir ekosisteme sahip olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Biyolojik çeşitlilik bakımından da çok zengin bir alan. Bu turbalık alanları Sayın Cumhurbaşkanımızın kasım ayında almış olduğu kararla koruma altına aldık. Ülkemizdeki tüm korunan alanların miktarını yüzde 10'a çıkardık ve 2023 yılı hedefimiz de 780 bin kilometrekarelik yüz ölçümümüzün yüzde 17'sini korunan alan ilanı gerçekleştirmek. Bu çerçevede Barma Yaylamızdaki turbalık alanımızı da koruma alanı sınırları içine almış olduk. Bu çerçevede 332 bin metrekarelik alanı kesin korunacak hassas alan ilanını gerçekleştirdik. Yine 10 milyon 200 bin metrekarelik kısmı da nitelikli doğal koruma alanı inanını yaptık."

Kesin korunacak alan içinde hiçbir yapıya veya yapılaşmaya müsaade etmeyeceklerini belirten Kurum, "Burayı gelecek nesillerimize aktarabileceğimiz bir hale getirdik. Görmüş olduğumuz bu alanı tamamen koruma altına alarak ve içinde hiçbir yapılaşmaya müsaade etmeyecek şekliyle gelen vatandaşlarımızın, bilimsel amaçlı hocalarımızın, öğrencilerimizin bu ekosistemden faydalanacağı, bilgi alacağı ve bu çerçevede gelecek nesillere aktarabileceğimiz bir proje gerçekleştireceğiz." dedi.

Kurum, proje kapsamında bölgede sadece bilim merkezi, seyir terasları ve yürüyüş yollarının olacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Onun dışında kesin korunacak alanda, bu yeşil görünün turbalık alanda hiçbir şekilde yapılaşmanın olmadığı Barma Yaylamızı bu noktada sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım çerçevesinde projenin geliştirildiği önemli bir doğa eserimizi korumuş ve gelecek nesillere aktarmış olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla bu projeyi Bakanlığımız Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapımını gerçekleştireceğiz ve Trabzonlu vatandaşlarımıza, tüm Türkiye'mize bu alanı koruyarak kazandırmış olacağız."

Bakan Kurum, ildeki programı kapsamında ayrıca Araklı ilçesinde Araklı Taşönü Katı Atık Bertaraf Tesisi inşaatı ile geçen yıl yaşanan sel felaketinin ardından afetten etkilenen vatandaşlar için inşasına başlanan 280 konutluk projeyi inceledi.

Kurum, bu ay sonuna kadar kura çekimleri yapılarak hak sahiplerinin belirleneceği ve yapımı Temmuz 2021'de tamamlanması planlanan konutların son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum, daha sonra Of ilçe merkezinde Sanayi Caddesi'nde devam eden sokak sağlıklaştırma çalışmalarını inceledi, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Kurum'a incelemeleri sırasında Vali İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Bahar Ayvazoğlu, Adnan Günnar ve Salih Cora ile Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ve diğer ilgililer eşlik etti.

Murat Kurum, Çaykara, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 09:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, koruma altına alınan Barma Yaylası'nı ziyaret etti - Son Dakika

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