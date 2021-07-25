Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Londra Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sürdürebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için ülkelerin, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları da göz önünde bulundurarak hazırlanacak iklim değişikliğine uyum eylemlerini hayata geçirmesinin zaruri olduğunu bildirdi.

Bakan Kurum, İngiltere ve Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Londra Çevre Bakanları Toplantısı"na katıldı.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun, bugün bütün ülkelerin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine farklı boyutlarda maruz kaldığını belirterek, sera gazı emisyonları azaltılsa bile olumsuz etkilerin görülmeye devam edeceğini ifade etti.

Sürdürebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için ülkelerin, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları da göz önünde bulundurarak hazırlanacak iklim değişikliğine uyum eylemlerini hayata geçirmesinin zaruri olduğunu dile getiren Kurum, bu kapsamda, geleceğe ilişkin planlarda yeni yaklaşımların hayata geçirilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Kurum, yerel koşulları ele alan uyum ve eylem planları hazırlanmasının elzem olduğuna dikkati çekerek, "Hangi ölçekte olursa olsun, uyum eylemlerinin tüm sektörleri bir arada ele alan, bütünleşik bir yaklaşım benimsemesi gerekiyor. Enerji, sanayi, tarım, şehirleşme hepsini bir arada bütünleşik bir yaklaşımla benimsememiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Bakan Kurum, iklim değişikliğine uyum eylemleri planlanırken yerel yönetimlerin sürece dahil edilmesinin önem arz ettiğini dile getirdi.

Kurum, toplantıya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullandı:

"İnsanları, doğayı iklim değişikliğinin etkilerinden koruma ve adaptasyonun genişletilmesini ele aldığımız ilk oturumda, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine maruz kalan ülkelerin uyum eylemlerini hayata geçirmesinin öneminin altını çizdik. Londra Çevre Bakanları Toplantısı'nın ikinci oturumunda Paris Anlaşması kapsamında 1,5 derece sıcaklık hedefini korumak için atılması gereken adımları ve bu küresel mücadeledeki iş birliğinin önemini konuştuk."

İngiltere'de düzenlenen Londra Çevre Bakanları Toplantısı yarın sona erecek.