Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manavgat'ta yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları nedeniyle bölgede incelemelerde bulundu, yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

Manavgat ilçesindeki orman yangınlarına ekipler, karadan ve havadan müdahale ediyor.

Bakan Kurum, Gebece Mahallesi'nde orman yangınlarını gezdi. Yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ekipleri ve vatandaşları da ziyaret eden Kurum, yanan evlerin olduğu bölgede hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

Ardından Hocalı Mahallesi'ne geçen Kurum, camide vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, Aksaz ve Karaöz mahallelerinde de incelemelerde bulundu. Karaöz Mahallesi'nde yangında evleri hasar gören İbrahim Deniz ve engelli eşi Ayşe Deniz'i ziyaret eden Kurum, aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kurum, daha sonra Ulukapı Mahallesi'ne geçerek vatandaşların taleplerini dinledi. Vatandaşların su sıkıntısı yaşadıklarını belirtmesi üzerine Kurum, gün içerisinde mahalledeki su sorunun çözülmesi için talimat verdi.

Kurum'a incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük eşlik etti.