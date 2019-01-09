Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Marka ve Logolar, Poşetin Tek Yüzeyinde Yer Alacak ve Alanın...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Marka ve Logolar, Poşetin Tek Yüzeyinde Yer Alacak ve Alanın...

3 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Marka ve logolar, poşetin tek yüzeyinde yer alacak ve alanın yüzde yirmisini geçemeyecek"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Marka ve logolar, poşetin tek yüzeyinde yer alacak ve alanın yüzde yirmisini geçemeyecek"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:58 Kaynak: AA

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