Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Marka ve Logolar, Poşetin Tek Yüzeyinde Yer Alacak ve Alanın...
3 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Marka ve logolar, poşetin tek yüzeyinde yer alacak ve alanın yüzde yirmisini geçemeyecek"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Marka ve logolar, poşetin tek yüzeyinde yer alacak ve alanın yüzde yirmisini geçemeyecek"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:58 Kaynak: AA
İzmir'deki Doktor Skandalında Mahrem Görüntüleri Paylaşılan Genç Kadının İfadesi Ortaya Çıktı
İYİ Parti ile CHP Arasındaki Yerel Seçim İttifakında 2 İldeki Kriz Aşılamadı
Fransa'da Savaş Uçağı Radardan Kayboldu
Pazarın Zam Şampiyonu Yine Soğan Oldu