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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu Açıklaması

08.08.2021 22:38
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu Açıklaması, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'da çıkan yangın nedeniyle yürüttükleri hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi vererek, "İl genelinde toplamda 2 bin 923 binada inceleme yaptık ve toplamda 173 bina, 230 bağımsız birimin yangından tamamen etkilendiğini, acil, ağır hasarlı ve...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'da çıkan yangın nedeniyle yürüttükleri hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi vererek, "İl genelinde toplamda 2 bin 923 binada inceleme yaptık ve toplamda 173 bina, 230 bağımsız birimin yangından tamamen etkilendiğini, acil, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik." dedi.

Bakan Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaris Öğretmenevi'nde koordinasyon toplantısına katıldı.

Kurum, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Antalya'da 11 gün süren orman yangınlarının kontrol altına alındığını, dün itibarıyla başlayan yağışla soğutma işlemlerinin de hızlı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Bütün kurumların, STK'lerin, belediyelerin, vatandaşların yaralarını sarmak için sahada çalıştığını, Antalya'da vatandaşlarla birlik, beraberlik ruhu içerisinde süreci tamamladıklarını ifade eden Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin Muğla'da da hasar tespit çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Antalya'daki görevi tamamlayıp destek olmak için Muğla'ya geldiklerini dile getiren Kurum, yangından Bodrum, Marmaris, Milas, Köyceğiz, Kavaklıdere, Menteşe ve Seydikemer ilçelerindeki 303 mahalleden 37'sinin etkilendiğini bildirdi.

Yangından etkilenen 33 mahallenin tamamında hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Kurum şunları kaydetti:

"İl genelinde toplamda 2 bin 923 binada inceleme yaptık ve toplamda 173 bina, 230 bağımsız birimin yangından tamamen etkilendiğini, acil, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik. Diğer taraftan da yine tüm ekiplerimiz, gerek Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, Defterdarlığımız sahada vatandaşlarımızın gerek hayvanlarına gerek araç gereçlerine ilişkin hasar tespit çalışmalarını süratli bir şekilde yürütüyorlar. Biz de vatandaşlarımızla bir araya gelerek, muhtarlarımızı, vatandaşlarımızı dinleyerek, acil öncelikli ihtiyaçları belirlemeye çalışıyoruz. Antalya'da ifade ettiğimiz gibi, burada yöresel mimariye uygun bir şekilde konutlarımızı hızlı bir şekilde yapacağız. 2+1 evlerimizi 2+1, 3+1 olanları da 3+1 olacak şekliyle. AFAD'dan hak sahibi olabilenleri AFAD'dan, hak sahibi olamayanları da Bakanlığımızın Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü kapsamında yapacağız. En geç 1-2 ay içerisinde burada da inşaatlarımıza eş zamanlı başlayacağız ve bir yıl bitmeden de tamamını bitirmeyi hedefliyoruz."

Köylerdeki ahırların yapımına da öncelik vereceklerini, 3 ay içerisinde vatandaşların ihtiyaç duyduğu ahırların inşasını gerçekleştireceklerini belirten Kurum, AFAD koordinasyonunda hayvanların barınma ihtiyacını giderecek geçici yerlerin kurulumunun da yapıldığını ifade etti.

"Yanan alanlardaki bitki türünün ve yaban hayatının korunması için bilim kurulu oluşturuldu"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yangının bir kısmının özel çevre koruma bölgesi ve doğal sit alanlarında çıktığını anımsattı.

Özel çevre koruma bölgesi ile doğal sit alanlarının da imara açılmayacağını belirten Kurum, bu alanlarda yapılaşmaya müsaade edilmeyeceğini dile getirdi.

Vatandaşların evlerinin eski yerlerine yapılacağını, yaraların hızlı bir şekilde sarılacağını vurgulayan Bakan Kurum, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü bünyesinde bilim kurulu oluşturduklarını, kurulun yangın sonrası yapılacaklara ilişkin çalışma yürüteceğini aktardı.

Yanan alanlardaki biyolojik çeşitlilik kaybının, yaban hayvan türünün araştırılacağını söyleyen Kurum, bitki ve yaban hayvanı türlerinin yaşatılması adına gerekli adımların atılacağını belirtti.

Yangınların kontrol altında alınmasına müteakip, eş zamanlı olarak yapılaşmayla birlikte özel çevre koruma bölgeleri ile doğal sit alanlarının iyileştirmesini, ihyasını da gerçekleştireceklerini dile getiren Kurum şöyle konuştu:

"Termik santralimizin bulunduğu bölgede hava kalitesini üçü mobil, 10 adet izleme istasyonu ile izliyoruz. Yaptığımız incelemelere göre yüksek risk arz eden tehlikeli bir seviye olmadığı tespit edilmiştir. Tüm riskler anlık takip edilmektedir. Yangın sonrasında yangından etkilenen bölgelerimizde oluşan malzemelerin, yangın küllerinin, ağaç parçalarının denize taşınması suretiyle meydana gelme ihtimali olan çalışmayı yürütüyoruz. Şu an için denizimizde herhangi bir kirlilik tespit edilmemiştir, ne deniz yüzeyinde ne de kıyılarda. Ancak buna ilişkin aynı müsilajda olduğu gibi hem Antalya'mızda hem Muğla'mızda Valilikler koordinasyonunda deniz temizliği seferberliği için ekiplerimizi, çalışmalarımızı kuruyoruz. Bu çerçevede, belediyelerimizle birlikte tüm sahil kenarlarında hem deniz yüzeyinde hem de kıyıda olası kirliliği engelleyecek adımları da atacağız."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu Açıklaması

Murat Kurum, Yangın, Muğla, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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