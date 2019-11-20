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Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Mevzuat değişikliğiyle piyasa ve internetten siyanür... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Mevzuat değişikliğiyle piyasa ve internetten siyanür...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Mevzuat değişikliğiyle piyasa ve internetten siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getiriyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Mevzuat değişikliğiyle piyasa ve internetten siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getiriyoruz."

Murat Kurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:54 Kaynak: AA
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