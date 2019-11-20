Son Dakika › Güncel › Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Mevzuat değişikliğiyle piyasa ve internetten siyanür... - Son Dakika
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Mevzuat değişikliğiyle piyasa ve internetten siyanür...
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Mevzuat değişikliğiyle piyasa ve internetten siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getiriyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:54 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Mevzuat değişikliğiyle piyasa ve internetten siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getiriyoruz."
Son Dakika: Bakan Kurum açıkladı: Siyanürün satışına yasak getiriliyor Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya terör tepkisi: FETÖ dahil, tüm teröristler AP'de cirit atıyor ABD Büyükelçiliği'nden İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili açıklama: Üzüntü duyduk Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin