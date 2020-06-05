Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Başlattığımız bu prestijli projeler, bu büyük şehircilik hizmetleri, geleceğin Türkiyesi'nin yeşil ağlarla örülmesi için atılmış en önemli adımlardan biridir.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Başlattığımız bu prestijli projeler, bu büyük şehircilik hizmetleri, geleceğin Türkiyesi'nin yeşil ağlarla örülmesi için atılmış en önemli adımlardan biridir." dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasına "5 Haziran Dünya Çevre Günü"nü kutlayarak başlayan Kurum, Dünya Çevre Günü'nün tüm canlıların hayat bulduğu, gelecek nesillerin emaneti dünyayı korumak için farkındalık oluşturmasını temenni etti.

Kurum, AKM alanında yapımı devam eden millet bahçesinin Ankara'daki 13 millet bahçesinden biri olacağını belirterek, "Bu millet bahçemiz, başkentimizdeki ekolojik koridor çalışmalarımızın önemli bir parçasıdır. Yapımını tamamladığımız zaman dünyanın en önemli yaşam alanlarından biri haline gelecek millet bahçemize hoş geldiniz, safalar getirdiniz." dedi.

Dünya Çevre Günü'nde açılan İstanbul Halkalı ve Ayazma, Sakarya, Samsun, Batman, Sivas, Bursa, Trabzon, Diyarbakır ve Elazığ millet bahçelerinin hayırlı olmasını dileyen Kurum, "Başlattığımız bu prestijli projeler, bu büyük şehircilik hizmetleri, geleceğin Türkiyesi'nin yeşil ağlarla örülmesi için atılmış en önemli adımlardan biridir." şeklinde konuştu.

Kurum, şehirleri ve insanları tabiatla buluşturan millet bahçelerini takdim etmenin gururu, heyecanı ve mutluluğu içinde olduklarını dile getirerek, son iki yıllık süreçte 72 ilde 45 milyon metrekarelik alanda yatırım bedeli yaklaşık 14 milyar lira olan 207 millet bahçesinin çalışmalarına devam ettiklerini anlattı.

İstanbul, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Ankara'da 13 millet bahçesini daha önce hizmete sunduklarını anımsatan Kurum, "Bugün açılışını yaptığımız yaklaşık 550 bin metrekare alan üzerine kurulu 10 millet bahçemizle beraber, 23 millet bahçesini milletimize armağan ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Kurum, millet bahçelerinin göletlerden koku bahçelerine, millet kıraathanelerinden camiye, yürüyüş ve bisiklet yollarından piknik ve oyun alanlarına kadar 7'den 70'e tüm vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek donatılarla açıldığına dikkati çekti.

"184 millet bahçesini en kısa sürede hizmete açacağız"

Çalışmaları süren 184 millet bahçesini de en kısa sürede hizmete açacaklarını bildiren Kurum, şunları söyledi:

"Amacımız, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında 81 ilimize en az bir millet bahçesi yapmak, ülkemize 81 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırmak. Şehirlerimize nefes aldıran millet bahçelerimizi yaptığımız gibi 4 bin kilometre bisiklet yolunu, tüm doğal alanlarımızı ve millet bahçelerini birbirine bağlayacak olan ve 22 ili kapsayan ekolojik koridorlarımızı da eş zamanlı olarak yapacağız."

Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde "korunan alan" büyüklüğünün iki kat arttırılacağını belirterek, "Korunan alanlarımızı yıl sonuna kadar yüzde 10'a, 2023 yılı sonuna kadar yüzde 17'ye çıkaracağız." bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi"nin 2023 yılına kadar 81 ildeki tüm belediyelerde uygulamaya geçirileceğinin altını çizen Kurum, "Bu proje ile ülkemiz daha temiz ve daha tasarruflu bir ülke olacak, en küçük çöpümüzü bile israf etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kurum, Bakanlık olarak yerel yönetimlerin tüm çevre yatırımlarını ve altyapı projelerini desteklemeye devam edeceklerini ve 2023 yılına kadar katı atık depolama ve atık su arıtma tesisleriyle Türkiye'nin tamamına hizmet vermeye gayret göstereceklerini söyledi.

"Riva Deresi'ni kimsenin insafına bırakmayacağız"

Konuşmasında, "Tıpkı 1994 yılında Haliç'i kaderine terk etmeyen, 'Temizlenemez' denilen Haliç'i tertemiz hale getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bugün de Riva Deresi'ni kimsenin insafına bırakmayacağız, kaderine terk etmeyeceğiz." diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin en özel akarsu projelerinden biri olan Riva Projesi'ni gerçekleştirecek, deremizde canlılığı yeniden yeşerteceğiz. Su sporlarıyla, bisiklet yollarıyla şanına yakışır muhteşem bir doğal alanı inşallah, Tarım ve Orman Bakanlığımızla, Beykoz Belediyemizle birlikte İstanbul'umuza kazandıracağız."

Çocuklara mavisiyle, yeşiliyle tertemiz bir Türkiye bırakmak için çevre yatırımlarını tek tek hayata geçirdiklerini vurgulayan Kurum, "Milletimiz bahçelerine kavuşuyor, şehirlerimiz nefes alıyor." dedi.

Kurum, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bütün çevre projelerine destek veren eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Bakanlıktaki mesai arkadaşları ile TOKİ, İller Bankası, Emlak Konuttaki projelerde çalışan herkese teşekkürlerini ileten Kurum, millet bahçelerinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Millet Bahçeleri, Murat Kurum, İstanbul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 04:21 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu Kendisini "Vali özel kalem müdürüyüm" olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı ABD'de silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı Elazığ'da, Malatya depremini hisseden vatandaşlar o anları anlattı: Deprem iyi salladı ABD'de George Floyd eylemlerinde polisin müdahalesi büyük tepki çekti
Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır         
22:37
"Çilek Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu         
22:02
Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi         
21:59
Elazığ'da, Malatya depremini hisseden vatandaşlar o anları anlattı: Deprem iyi salladı Elazığ'da, Malatya depremini hisseden vatandaşlar o anları anlattı: Deprem iyi salladı         
21:57
Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık         
21:47
Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi         
21:37
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu         
21:30
Son Dakika: Malatya'daki depremin ardından Vali'den ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yok Son Dakika: Malatya'daki depremin ardından Vali'den ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yok         
21:30
Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
21:11
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı         
21:08
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor         
21:06
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi         
20:59
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti         
20:41
Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı         
20:39
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı         
20:34
Zeynep'in katili milli boksörün ifadesi ortaya çıktı: Şüphelendiren hareketler yapıyordu Zeynep'in katili milli boksörün ifadesi ortaya çıktı: Şüphelendiren hareketler yapıyordu         
20:33
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi         
20:29
ABD'de silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı ABD'de silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı         
19:59
Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor         
19:59
Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak         
19:41
Yeni araştırmanın sonuçları korkuttu! Yüksek tansiyon, koronadan ölüm riskini iki katına çıkarıyor Yeni araştırmanın sonuçları korkuttu! Yüksek tansiyon, koronadan ölüm riskini iki katına çıkarıyor         
19:33
Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi         
19:21
TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir         
19:12
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek         
18:56
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı         
18:41
Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi         
18:38
Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı         
18:25
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi         
18:24
Kendisini Kendisini "Vali özel kalem müdürüyüm" olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı         
18:15
ABD'de George Floyd eylemlerinde polisin müdahalesi büyük tepki çekti ABD'de George Floyd eylemlerinde polisin müdahalesi büyük tepki çekti         
18:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2020 22:50:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]