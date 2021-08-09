Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Muğla'da yangından zarar gören ilçelerde incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarını kontrol altına almak için tüm imkanlarla seferber olduklarını belirterek, "Sit alanlarımızda, özel çevre koruma bölgelerimizde, yanan ormanlarımızda hiçbir şekilde imara izin vermeyeceğiz." dedi.

Muğla'da orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdüren Kurum, Milas Gençlik Merkezinde oluşturulan kriz merkezine giderek söndürme çalışmalarında gelinen son noktaya ilişkin bilgi aldı.

Burada düzenlenen toplantıda konuşan Kurum, orman yangınlarının başladığı ilk andan itibaren itfaiye, orman, AFAD, jandarma, emniyet, Kızılay ve bakanlık ekiplerinin cansiperane çalıştığının söyledi.

Afet esnasında yapılması gereken ne varsa yapıldığını vurgulayan Kurum, "Devletimiz her afette olduğu gibi Muğla'nın yangından etkilenen tüm ilçelerinde de hızlı bir şekilde hareket ederek yapılması gerekenleri yapıyor, vatandaşların tüm taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılıyor. Eşyasını kaybeden vatandaşlarımızın zararlarını karşılamak adına 50 bin liraya kadar eşya yardımı yapıyoruz. Yine tarım arazileri ve hayvanlara ilişkin oluşan zararları da en hızlı şekilde gidereceğiz." diye konuştu.

Kurum, evleri hasar gören vatandaşların evlerini de bir yıl içerisinde, hatta daha kısa bir sürede yeniden yaparak teslim edeceklerini ifade etti.

"Hiç kimse ormanlarımız yansın, canlılarımız zarar görsün istemez"

Daha sonra Milas ilçesine geçerek Akçakaya Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Herkesin müsterih olmasını isteyerek kısa zamanda yaraları hep birlikte saracaklarını vurgulayan Kurum, "Hiç kimse ormanlarımız yansın, canlılarımız zarar görsün istemez. Bu afeti kontrol altına almak için tüm imkanlarımızla seferber olduk. Yanan alanlarımız yeniden yeşil olacak, ağaçlarımız yeniden büyüyecek. Sit alanlarımızda, özel çevre koruma bölgelerimizde, yanan ormanlarımızda hiçbir şekilde imara izin vermeyeceğiz." dedi.

Kurum'dan çocuklara futbol sahası sözü

Mahalledeki çocukların "Mahallemize futbol sahası istiyoruz." demesi üzerine Kurum, onlara futbol sahası sözü verdi.

Kurum, Gürceğiz ve Bozalan mahalleleri ile Bodrum'un Mazı Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi.

Bakan Kurum'a ziyaretleri sırasında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar da eşlik etti.