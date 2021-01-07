Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ordu'da - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ordu'da
07.01.2021 12:43
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ordu'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere geldiği Ordu'da Vali Tuncay Sonel'i ziyaret etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ordu'da
ORDU - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere geldiği Ordu'da Vali Tuncay Sonel'i ziyaret etti.
Bakan Kurum, bir dizi programlara katılmak üzere Ankara'dan yola çıktığı uçakla, Ordu- Giresun Havalimanı'na iniş yaptı. Programlar kapsamında, ilk olarak Ordu Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Kurum, Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, vali yardımcıları ve ilçe belediye başkanları tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Kurum, sonrasında ise İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
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