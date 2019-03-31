Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Oyunu Kullandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Oyunu Kullandı

1 saat önce

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un eşi ve çocukları ile oy kullanacağı sandığa gelişi -Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un oy kullanması -Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un eşinin oy kullanması -Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları Çevre ve Şehircilik...

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un eşi ve çocukları ile oy kullanacağı sandığa gelişi
-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un oy kullanması
-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un eşinin oy kullanması
-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:19 Kaynak: AA

Ümitköy, Murat Kurum, Güncel
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