Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Qr Kodlu Sistemle Bugüne Kadar 200 Bin Tapu İşlemi Yapıldığını...
2 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, QR kodlu sistemle bugüne kadar 200 bin tapu işlemi yapıldığını bildirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, QR kodlu sistemle bugüne kadar 200 bin tapu işlemi yapıldığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:12 Kaynak: AA
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