Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Qr Kodlu Sistemle Bugüne Kadar 200 Bin Tapu İşlemi Yapıldığını...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Qr Kodlu Sistemle Bugüne Kadar 200 Bin Tapu İşlemi Yapıldığını...

2 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, QR kodlu sistemle bugüne kadar 200 bin tapu işlemi yapıldığını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Qr Kodlu Sistemle Bugüne Kadar 200 Bin Tapu İşlemi Yapıldığını..., System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, QR kodlu sistemle bugüne kadar 200 bin tapu işlemi yapıldığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:12 Kaynak: AA

Murat Kurum, Güncel
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